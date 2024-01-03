في صحف اليوم: صاروخين اصابا الطابقين الثاني والثالث في المبنى المستهدف بالضاحية وصاروخ ثالث استهدف سيارة

اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان إسرائيل نقلت نار غزة إلى بيروت، باغتيالها، أمس، نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، صالح العاروري وقائدين آخرين، هما سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار، في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن 3 صواريخ إسرائيلية استهدفت الطابقين الثاني والثالث من مبنى سكني يوجد فيه مكتب لحركة حماس، بينما استهدف صاروخ ثالث سيارة أسفل المبنى.

وفي حين لم تؤكد إسرائيل ولم تنفِ مسؤوليتها عن العملية، باشرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان "تحضير شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداء الإسرائيلي بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".