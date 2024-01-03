كشفت صحيفة ""اندبندنت عربية" انه بعد منتصف ليل الـ12 من كانون الأول انطلقت أربعة قوارب للهجرة غير النظامية من شواطئ شمال لبنان باتجاه قبرص، وعند الظهيرة وصلت ثلاثة منها على متنها 170 راكباً، فيما لا يزال مصير القارب الرابع غامضاً حتى الساعة حاملاً معه 85 شخصاً معظمهم من الجنسية السورية.
ولفتت الصحيفة الى ان "حالة من القلق فرضت نفسها على الأسر السورية خوفاً على مصير أبنائهم، بحيث يحمل القارب الضائع على متنه 85 راكباً يتوزعون بين 35 طفلاً و50 رجلاً وامرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء قارب يقل العشرات أغلبيتهم سوريون بعد مغادرته السواحل اللبنانية باتجاه قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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