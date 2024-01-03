اكدت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس ارديل في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الوضع على الخط الأزرق بعد اغتيال صالح العاروري، اننا "نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق. نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثّوا على ضبط النفس".

كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيفيل" عن اغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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