تايمز أوف إسرائيل: اسرائيل تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى لقبول مهاجرين من غزة

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن مصدر كبير في مجلس الوزراء المصغر القول إن إسرائيل تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى "لقبول مهاجرين" من قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال مهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين". ولم يذكر المصدر البلدان الأخرى التي تجري معها إسرائيل مباحثات في هذ الشأن.