أيمن شناعة للنشرة: إغتيال العاروري مؤشر على أن إسرائيل ماضية في عدوانها لكننا مستمرون في المقاومة

أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان أيمن شناعة، في حديث لـ"النشرة"، أن عملية إغتيال القيادي في الحركة الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لم تكن مجرد رسالة، "بل هي فعل سبق أن هدد به العدو الإسرائيلي وأعلن أنه سيستهدف قادة المقاومة في الداخل والخارج، كما أن الرئيس الأميركي جو بايدن ألمح إليه في وقت سابق".

وأشار شناعة إلى أن هذه العملية هي "إستهداف إجرامي ارتكبه العدو ومن خلفه للنيل من إرادة المقاومة"، لكنه شدد على أن "هذا قدرنا ومستمرون في المقاومة"، مشيراً إلى أن "تحرير فلسطين له أثمان نحن نعرفها والعديد من قيادات المقاومة سبق لهم أن استشهدوا"، قائلاً: "لن نتراجع ولن نخشى التهديدات ومستمرون في مشروع المقاومة".

ورداً على سؤال، لفت شناعة إلى أنه لا يمكن الحديث الآن عن تداعيات هذه العملية على مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن المقاومة لن تتراجع عن شروطها، التي تبدأ من ضرورة الذهاب إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل بحث ملف الأسرى، كما هناك شروط أخرى متعلقة بالمساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

أما بالنسبة إلى إمكانية أن يكون ذلك مؤشراً على رغبة إسرائيل في التصعيد على جبهة جنوب لبنان، أعرب شناعة عن إعتقاده بأن تل أبيب تستغل الدعم الأميركي والدولي لها في إجرامها، مشيراً إلى أن لا حدود لإدائها الميداني، معتبراً أن عملية الإغتيال مؤشر على أنها ماضية في عدوانها سواء كان ذلك في غزة أو جنوب لبنان.