العثور على مواطن مقتولا في دارته في القبيات

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأنه عثر على جثة ط. ع في العقد الخمسيني، مقتولا في دارته في القبيات وتعرضت جثته للتنكيل. ولفتت الى ان المغدور من بلدة عندقت وسكان القبيات وكان يعمل استاذا جامعيا. وبوشرت التحقيقات بالحادثة.

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