ردّ وزير المالية الإسرائيلي اليمينيّ المتطرّف بتسلئيل سموتريتش على الإدانة الأميركية لمقترحه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالقول: "لن نوافق على استمرار الوضع القائم في غزة".
وسبق أن أشار سموتريتش إلى أنّ إسرائيل يجب أن "تشجّع" أهل غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً، على مغادرة القطاع، كما ذكر أنّه "لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص في غزة"، داعيًا إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش ردًا على الإدانة الأميركية لمقترحه للتهجير: لن نوافق على استمرار الوضع القائم في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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