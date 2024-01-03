ترامب طعن بقرار منعه من الترشح في ولاية ماين

طعن الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب، بقرار ولاية ماين منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوريّ التمهيدية للانتخابات الرئاسية.
واعتبرت ولاية ماين أنّ "ترامب ليس أهلًا لتولّي منصب الرئيس، بسبب موقفه، خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس، في السادس من كانون الثاني 2021".
وطلب محامو ترامب من القضاء، في ولاية ماين، إبطال القرار، الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز.
ورأى المحامون أنّ "الوزيرة الديموقراطية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، في الولاية هي مسؤولة منحازة تصرّفت بطريقة تعسّفية ومتقلّبة".
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