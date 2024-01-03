دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الروسية ما مجموعه 12 صاروخًا أطلقتها أوكرانيا، فوق منطقة بيلجورود على الحدود بين البلدين، وَفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية".

كانت هذه تفاصيل خبر أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت 12 صاروخًا أوكرانيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.