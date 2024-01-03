وزير الدفاع الإيراني: قواتنا البحريّة ستكون حاضرة أينما اقتضت الضرورة

أشار وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، تعليقًا على الوضع في البحر الأحمر، إلى أنّ "حضورنا في البحار لا سيّما في المنطقة ضامن للأمن، ونحن نرصد التطورات في المياه بالكامل"، مشيرًا إلى "أننا لا نضع لأنفسنا أيّ حدود، خاصة في هذه المنطقة الحساسة".
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، فقد أوضح أنّ إيران تدعم "اليمن في كافة الأبعاد لكنهم مستقلون في قراراتهم".
وأكّد العميد أشتياني، أنّ "قواتنا البحرية ستكون حاضرة أينما اقتضت الضرورة ولا أساس لاتهامات أمريكا لنا باستهداف سفن".
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