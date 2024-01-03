الاضراب الشامل عمّ محافظات الضفة تنديدا باغتيال العاروري

أفادت وكالة "وفا" بان "الإضراب الشامل عم محافظات الضفة الغربية، تنديدا باغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري وبجرائم الاحتلال المتواصلة في حق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية".

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح"، والقوى الوطنية والاسلامية مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية.