هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هزة أرضية

الخليج 365 - متابعات

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال غرب إقليم جورونتالو في إندونيسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة كان على بعد 201 كيلومتر من الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

يذكر أن إندونيسيا تقع على ما يسمى “حلقة النار في المحيط الهادئ”، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.