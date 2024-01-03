انت الان تتابع خبر بقوة 5.5 درجة.. زلزال يضرب الأرجنتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقبل دقائق قليلة، تبعت الهزة الأرضية الأولى واحدة أخرى بشدة أخف وحدثت في منطقة أخرى سان خوان وبلغت 3 درجات، بحسب بيانات المركز الأورومتوسطي أيضا، وتحديدا على مسافة 176 كيلومتر إلى الشمال من ميندوزا.وحتى اللحظة لم ترد أية أنباء عن سقوط ضحايا أو عن حجم الأضرار التي قد يخلفها الزلزال.

في نوفمبر 2021، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة محافظة سانتياجو ديل إستيرو شمال الأرجنتين، وفق ما نقله مركز "جي إف زد" الألماني لعلوم الأرض.

يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر من عام 2020 وقعت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين.

وحينها ذكر "مركز الأبحاث الألماني" أن الزلزال وقع على عمق 162 كيلومترا.

أيضا في 21 ديسمبر الماضي، أفاد مركز رصد الزلازل الوطني في تشيلي على موقعه الإلكتروني أن زلزالا بقوة 6.1 درجات وقع في شمال تشيلي في منطقة أنتوفاجاستا.

وقد تم تسجيل الهزات في المساء وكانت بؤرة الزلزال على عمق 33 كلم.

وتعد منطقة شمال تشيلي من المناطق الزلزالية النشطة، وهناك زلازل كبيرة تقع فيها من وقت لآخر.

