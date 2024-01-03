مسؤول الإعلام والتعبئة في حركة فتح: إسرائيل تسعى لإعادة احتلال غزة بطرق مختلفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مسؤول الإعلام والتعبئة في مفوضية حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإعادة احتلال قطاع غزة بطرق مختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن صمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري أفشلا مخطط إسرائيل الساعي إلى تهجير سكان قطاع غزة، إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأوضح أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى أنها دمرت البنى التحتية في قطاع غزة.