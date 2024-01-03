بقوة 5.9 درجة.. زلزال خطير يهز بايا غرب إندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة انباء الشرق الأوسط، بأن زلزالًا بقوة 5.9 درجة، صباح اليوم الأربعاء، ضرب منطقة "بايا" في مقاطعة "بانتن" بغرب إندونيسيا، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا بسبب الزلزال.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء قولها "إنها حددت مركز الزلزال على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب غرب منطقة الداية، وعلى عمق 74 كيلومترا".

وقال رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث في المدينة نوفيان رحمت "إن الزلزال يمكن الشعور به حتى مدينة "سوكابومي" في مقاطعة "جاوة الغربية".. مضيفا "مازلنا نرصد تأثير الزلزال على المباني في منطقتنا الإدارية".

ووقع الزلزال بعد أربعة أيام من تعرض منطقة "سوميدانج" في "جاوة الغربية" لسلسلة من الزلازل الضحلة، التي بلغت قوتها القصوى 4.8 درجة، وألحقت أضرارا بـ 248 منزلا وتشريد 456 ساكنا.

كما أجبرت الزلازل العاملين الطبيين في مستشفى "سوميدانج" العام على إجلاء 108 مرضى إلى الساحات الأمامية والخلفية للمستشفى.