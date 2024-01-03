اخترعت عملية سطو للتستر.. أمريكية تقتل طفليها وتصيب الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

اتهمت محكمة في لندن سيدة من ولاية كولورادو الأمريكية، بقيامها بقتل اثنين من أطفالها الصغار وإصابة ثالث.

حضرت كيمبرلي سينغلر، البالغة من العمر 35 عامًا، أمام محكمة وستمنستر الجزئية، إذ تواجه طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة بتهم القتل من الدرجة الأولى ومحاولة القتل، إضافة إلى ثلاث تهم بإساءة معاملة الأطفال وتهمة اعتداء.

اختفت سينغلر في أثناء استعداد شرطة كولورادو، لاعتقالها بسبب وفاة ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات وابنها البالغ من العمر 7 سنوات.

تم العثور على الطفلين مقتولين في 19 ديسمبر الماضي، فيما وُصِفَ في البداية بأنه عملية سطو على منزل العائلة.

بدأت الشرطة بالتعامل مع الحادث على أنه جريمة سطو، وتعاونت سينغلر معهم. وقد أُصيبت بجروح طفيفة، فيما نُقلت ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا إلى المستشفى لعدة أيام قبل أن يتم إخراجها.

وعلى الرغم من التعاون الأولي، لم تتمكن الشرطة من تحديد موقع سينغلر عندما ذهبوا لاعتقالها في 26 ديسمبر.

وتم اعتقال سينغلر يوم السبت الماضي من قبل الشرطة البريطانية في منطقة كنسينغتون في لندن.

يُذكر أن سينغلر تشارك في نزاع قانوني طويل مع زوجها السابق بخصوص الأطفال.