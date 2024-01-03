حصيلة شهداء غزة ترتفع واغتيال العاروري ينذر بالتصعيد

في غضون ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الـ89 على التوالي إلى 22313 شهيدًا، و 57296 جريحًا.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن 128 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 260 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في عمليات القصف على خان يونس ورفح والنصيرات والمغازي وسط وجنوب غزة.
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