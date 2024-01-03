حصيلة شهداء غزة ترتفع واغتيال العاروري ينذر بالتصعيد

دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.

في غضون ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الـ89 على التوالي إلى 22313 شهيدًا، و 57296 جريحًا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن 128 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 260 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في عمليات القصف على خان يونس ورفح والنصيرات والمغازي وسط وجنوب غزة.