متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: نناشد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ كوادرنا الطبية

ياسر رشاد - القاهرة - ناشدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الكوادر الطبية في قطاع غزة من القصف المستمر لقوات الإحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصفت فرسخ - في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الأربعاء، الوضع في مقر جمعية الهلال الأحمر بخان يونس جنوبي قطاع غزة بـ"المأساوي" جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن استهداف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل بخان يونس قد يؤدي إلى مجزرة في ظل وجود 14 ألف نازح.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 8 اعتداءات في أقل من أسبوعين على مستشفى الأمل ومقر الهلال الأحمر بخان يونس؛ ما أسفر عن استشهاد 6 من الطواقم الطبية وتضرر العديد من سيارات الإسعاف.