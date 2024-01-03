القوى الديمقراطية السودانية تلتقي برئيس إيغاد وجيبوتي(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - إلتقى وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ترأسه رئيس الهيئة القيادية الدكتور عبد الله حمدوك، بالرئيس جيبوتي اسماعيل عمر قيلي وذلك بمقر الرئاسة .

قدم وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، شرحاً وافياً لرؤية وقف الحرب وتأسيس السلام المستدام وفقاً لخارطة الطريق التي طرحتها (تقدم).

كما أحاط الرئيس الجيبوتي علماً بالمجهودات التي بذلتها (تقدم) مؤخراً بالتواصل مع القوات المسلحة والدعم السريع، والتي نتج عنها اللقاء الذي جمع قيادة تقدم بقيادة الدعم السريع في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذي توصل لاعلان حول قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الانسانية ووقف الحرب.

و أعلن فيه الدعم السريع استعداده التام لوقف غير مشروط للعدائيات وفق تفاوض مباشر مع القوات المسلحة، وهو ما يشكل فرصة حقيقية للسلام.

ستسعى (تقدم) لاغتنامها عبر تكثيف التواصل مع قيادة القوات المسلحة لحثها على الجلوس لاجتماع عاجل يجعل هذه الخطوات تثمر سلاماً مستداماً في بلادنا.

أكد وفد (تقدم)، تقديره لجهود الايقاد التي يترأسها فخامة الرئيس اسماعيل عمر قيلي وحرصه على تيسير الوصول لسلام في السودان.

وثمنت (تقدم) هذه الجهود وشددت على دعمها الكامل لها وسعيها لتوحيد المنبر التفاوضي والانخراط في عملية سياسية يقودها المدنيين لتنهي الحرب وتؤسس لسلام مستدام.

شكر الرئيس الجيبوتي وفد (تقدم) على الزيارة وثمن خطواتها الأخيرة، مؤكدًا على استمرار جهودهم لتحقيق السلام في السودان، وسعيهم لتنفيذ مقررات قمة الايقاد الاخيرة التي انعقدت بجيبوتي.



وأكد على أهمية ومحورية الدور المدني في أي عملية سياسية لإنهاء الحرب.