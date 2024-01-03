وزير الدفاع التقى رئيس المحكمة العسكرية في اليرزة

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل جابر مع وفد من المحكمة، في زيارة تهنئة بالأعياد.
وأشاد وزير الدفاع بعمل المحكمة العسكرية بهيئاتها كافة وقضاتها، منوهًا بـ"تضحيات العاملين فيها والجهود التي يبذلونها من خلال العمل بشفافية وحرفية لإحقاق الحق وإرساء العدل".
وأعتبر أنّ "المحكمة العسكرية تشكل صرحا مميزا للعدل والحكمة والتجرد والسرعة في النظر بالكثير من الملفات التي تقتضي اتخاذ إجراءات وفق قانون القضاء العسكري لا سيما في قضايا الإرهاب والتجسس والعمالة".
إلى ذلك، عرض وزير الدفاع مع النائب نقولا الصحناوي للأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات.
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