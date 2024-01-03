شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 137 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش شمالي باكستان.

شعر بهزة الزلزال سكان العاصمة إسلام آباد وإقليم جيلجت بلتستان، وأجزاء من إقليم خيبر بختونخواه.

زلزال باكستان

في 18 ديسمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، إسلام آباد وضواحيها، بحسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل.

وقالت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، إن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا، بينما كان مركزه في منطقة دودا بولاية جامو وكشمير الهندية.

وشعر السكان بالهزة الأرضية التي أثارت الذعر بين السكان.