مقتل عنصر من حزب الله بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن "حزب الله" الثلاثاء 2 يناير 2024، مقتل أحد عناصره في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة قتلاها إلى 138 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



ونعى الحزب المقاتل عبد الجليل علي حمزة "أسد الله" من بلدة الخضر في البقاع، "الذي ارتقى على طريق القدس " وفق البيان، دون مزيد من التفاصيل.



ولم يوضح "حزب الله" مكان المواجهات التي قتل فيها العنصر التابع له.



وبذلك، يرتفع عدد قتلى "حزب الله" جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر إلى 138.



والإثنين أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره بالمواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، ما رفع الحصيلة إلى 137 قتيلا منذ بداية المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي.



و"تضامنا مع قطاع غزة "، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

المصدر : وكالات