شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": مشروع قانون الأراضي لجذب الاستثمار يبيح للأجنبى تملك الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأراضي لجذب الاستثمار، يبيح للأجنبي الذي يقيم مشروع استثمارى على الأرض الصحراوية تملك هذه الأرض لأنها كانت ممنوعة في القوانين السابقة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج اليوم ، المذاع على قناة دي إم سى: "عندما كان المستمثر الأجنبي يريد أراضى صحراوية يقولون له ممنوع ولابد أن يكون لديه شريك مصري، ولكن هذا الأمر تغير مع القانون الجديد".

وتابع النائب محمد الفيومى: "مشروع قانون الأراضي لجذب الاستثمار سيفتح الباب لتدفق الاستثمار الأجنبي ويحل مشكلات كبيرة، حيث من ضمن عوائق الاستثمار التي كانت موجودة التي نحاول إزالتها وإتاحة الفرصة للمناخ الاستثمارى هو حصور المستثمر الأجنبي على الأراضى الصحراوية".

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "يريد عمل مشروع ويريد الأرض فكنا نقول له ممنوع ولكن الآن أصبح الأمر متاح خاصة أن 87 % من الأراضى المصرية صحراوية لابد من إقامة مشروعات بها".