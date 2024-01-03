شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان: دراسة تقرير "القومى لحقوق الإنسان" وتوصياته فى عدة جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وحضور أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال النائب طارق رضوان، حسب البيان الصادر اليوم، إن اللجنة ستقوم بدراسة التقرير فى عده جلسات، فضلا عن دراسة التوصيات التي تم ذكرها فى التقرير السنوى، والتحقق من تنفيذ هذه التوصيات ومدى تأثيرها على واقع حقوق الإنسان فى البلاد.

وأضاف "رضوان" أن اللجنة فى ضوء دراستها للتوصيات ستتحذ القرارات المناسبة لتعزيز حقوق الإنسان فى البلاد، ويمكن أن تشمل هذه القرارات إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل وكذلك متابعة التنفيذ مع السلطة التنفيذية.