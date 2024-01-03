انت الان تتابع خبر بعد تفجير اليوم.. "العزم" يؤكد تضامنه مع إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ادان تحالف "العزم"، اليوم الأربعاء، التفجيرين اللذين وقعا في إيران، فيما أكد تضامنه مع حكومة والشعب الإيراني.

وأكد التحالف في بيان أدناه نصه، إن "مثل هذه الاعمال الشنيعة التي تتسهدف المدنيين الأبرياء وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار فقي المنطقة، تتعارض بشكل تام مع قيم الانسانية"، معرباً عن "تضامنه مع حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية في مواجهة آثار هذا العمل الاجرامي".

وشهدت إيران، اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسفرتا عن عشرات الضحايا، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق.