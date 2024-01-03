شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سياسي ينجو من هجوم إرهابي في باكستان.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجا قيادي في حزب "جمعية علماء الإسلام" الباكستاني اليوم من محاولة اغتيال تعرض لها في مقاطعة باجور بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن "قاري خير الله" المرشح لحزب جمعية علماء الإسلام للانتخابات العامة القادمة كان في طريقه للمشاركة في اجتماع سياسي، حيث تعرض موكبه لانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة الطريق لكنه لم يصب بأذى، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح.

هجوم باكستان

أضافت الشرطة أنها فتحت بلاغاً في الحادث وبدأت التحقيقات.

في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.