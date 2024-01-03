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«الناتو» يدعم دول أوروبية لشراء 1000 صاروخ باتريوت

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ابوظبي - سيف اليزيد -  قال حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الوكالة المختصة بالمشتريات في الحلف ستدعم مجموعة من الدول الأعضاء تتضمن ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا، بعقد لشراء ما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت للدفاع الجوي.
وقال الحلف العسكري في بيان إن الوكالة منحت عقد الإنتاج والتسليم إلى كوملوج، وهو مشروع مشترك بين شركتي رايثيون وإم.بي.دي.أيه. وأضاف أن الإنتاج الأوروبي للصواريخ سيتوسع.
وقال الحلف في بيان إن "المشتريات الموحدة لعدد من الدول، تحت غطاء مبادرة درع السماء الأوروبية، توفر مزايا اقتصاد الحجم الكبير وتدعم توسيع الطاقة الإنتاجية لصواريخ جي.إي.إم-تي الجديدة لتلبية الطلب المتزايد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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