الزلازل في اليابان تسفر عن مقتل 62 شخصا على الأقل وحصار آخرين

ياسر رشاد - القاهرة - أدت سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت غرب اليابان إلى مقتل ما لا يقل عن 62 شخصا فيما يبذل عمال الإنقاذ جهودا كبيرة، اليوم الأربعاء، لإنقاذ من يخشى أنهم محاصرون تحت أنقاض المباني المنهارة.

استمرت الهزات الارتدادية في هز مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المجاورة لها بعد يومين من وقوع زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة.

تعتبر أول 72 ساعة حاسمة لإنقاذ الأرواح بعد الكوارث.

ولا تزال خدمات المياه والكهرباء والهواتف المحمولة معطلة في بعض المناطق.

وأعرب السكان عن حزنهم بشأن مستقبلهم الغامض.

وقالت ميكي كوباياشي، إحدى سكان إيشيكاوا، وهي تتجول في منزلها: "الأمر ليس مجرد فوضى. لقد انهار الجدار، ويمكنك رؤية الغرفة المجاورة، لا أعتقد أننا نستطيع العيش هنا بعد الآن". .

وأضافت أن المنزل تعرض لأضرار أيضا في زلزال عام 2007.

ومن بين الوفيات، تم إحصاء 29 شخصا في مدينة واجيما، بينما توفي 22 شخصا في سوزو، وفقا لسلطات محافظة إيشيكاوا.

وأصيب العشرات بجروح خطيرة، بما في ذلك في المحافظات المجاورة.

وعلى الرغم من استمرار أعداد الضحايا في الارتفاع تدريجيًا، إلا أن التحذيرات العامة السريعة، التي تم بثها عبر البث الإذاعي والهواتف، والاستجابة السريعة من عامة الناس والمسؤولين، يبدو أنها أدت إلى الحد من بعض الأضرار.

وقال توشيتاكا كاتادا، الأستاذ بجامعة طوكيو والمتخصص في الكوارث، إن الناس مستعدون لأن المنطقة تعرضت للزلازل في السنوات الأخيرة، كان لديهم خطط الإخلاء وإمدادات الطوارئ في المخزون.

وقال لوكالة أسوشيتد برس: "ربما لا يوجد أشخاص على وجه الأرض مستعدون لمواجهة الكوارث مثل اليابانيين".

وتتعرض اليابان بشكل متكرر للزلازل بسبب موقعها على طول "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.

وحذر كاتادا من أن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به. وكان زلزال وتسونامي مارس 2011 الذي ضرب شمال شرق اليابان قد سبقته زلازل أخرى.

وقال كاتادا "هذا لم ينته بعد."

لقد ثبت مرارًا وتكرارًا خطأ توقعات العلماء، كما حدث مع زلزال عام 2016 الذي وقع في جنوب غرب كوماموتو، وهي منطقة كانت تعتبر في السابق خالية نسبيًا من الزلازل.

وقال كاتادا "إن الثقة المفرطة في قوة العلم أمر خطير للغاية. نحن نتعامل مع الطبيعة".

وأظهرت لقطات جوية نشرتها وسائل إعلام يابانية أضرارا واسعة النطاق في المناطق الأكثر تضررا، حيث دفنت الانهيارات الأرضية الطرق وقذفت القوارب في المياه وحريق حول قسما كاملا من مدينة واجيما إلى رماد.

وأرسل الجيش الياباني ألف جندي إلى مناطق الكوارث للمشاركة في جهود الإنقاذ. ولم يكن من المؤكد عدد الضحايا الآخرين الذين ربما ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال المنظمون النوويون إن العديد من المحطات النووية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي. وتسبب زلزال كبير وتسونامي عام 2011 في ذوبان ثلاثة مفاعلات وإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في محطة نووية في شمال شرق اليابان.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الاثنين تحذيرا من حدوث تسونامي كبير في إيشيكاوا وتحذيرات أو تحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان وكذلك لجزيرة هوكايدو الشمالية.

وتم تخفيض مستوى التحذير بعد عدة ساعات، وتم رفع جميع التحذيرات من حدوث تسونامي اعتبارًا من وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وضربت أمواجا يزيد ارتفاعها عن المتر على بعض الأماكن.

ومع ذلك، ظلت السفن نصف الغارقة تطفو في الخلجان التي ضربتها أمواج تسونامي، تاركة خطا ساحليا موحلا.

وتجمع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في القاعات والمدارس والمراكز المجتمعية. وتوقفت حركة القطارات السريعة في المنطقة، لكن الخدمة عادت في معظمها. وتم إغلاق أجزاء من الطرق السريعة.

وتوقع خبراء الأرصاد هطول الأمطار، مما أثار مخاوف بشأن انهيار المباني والبنية التحتية.

وتضم المنطقة مناطق سياحية مشهورة بالورنيش وغيرها من الحرف التقليدية، إلى جانب مواقع التراث الثقافي المخصصة.

وانضم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى الرئيس جو بايدن وغيره من زعماء العالم في التعبير عن دعمهم لليابانيين.

وقال: "قلوبنا مع أصدقائنا في اليابان، سوف نقدم، وقد عرضنا، أي دعم يطلبه أصدقاؤنا في اليابان."