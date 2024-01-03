الناتو يعتزم شراء 1000 صاروخ باتريوت لمواجهة التهديد الروسي

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن أعضاءه في أوروبا وقعوا عقدا لشراء ما يصل إلى ألف صاروخ باتريوت لتعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة التهديد الروسي.

ورحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "بالإعلان في الوقت المناسب للاستثمار في ما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت جديدة للدفاع الجوي لتعزيز أمن الحلف".

وقال ستولتنبرغ في بيان "الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية تظهر مدى أهمية الدفاعات الجوية الحديثة. إن زيادة إنتاج الذخيرة أمر أساسي لأمن أوكرانيا ولأمننا".

ويأتي الإعلان عن العقد الذي تقدر قيمته بنحو 5,5 مليارات دولار في الوقت الذي أطلقت فيه موسكو وابلًا من الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وقالت وكالة المشتريات التابعة لحلف الناتو إن الاتفاق الذي وافقت عليه مجموعة أولية من الدول بما في ذلك ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا سيشهد زيادة إنتاج صواريخ باتريوت في أوروبا.