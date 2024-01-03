مقتل شاب في بلدة مقنة بعدما اطلق مجهولون النار عليه

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مرسيدس على إطلاق النار في بلدة مقنة باتجاه الشاب ه. م. ح. م. وتم نقله إلى "مستشفى دار الحكمة" في محلة التل الأبيض، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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