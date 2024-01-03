السيد الصدر يقرر إلغاء صلاة الجمعة الموحدة بمراكز المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلغاء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في مراكز المحافظات.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من السيد الصدر في بيان، إنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله تقرر إلغاء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في مراكز المحافظات والتي كان من المقرر إقامتها في الجمعة القادمة".

وكان التيار الصدري دعا، قبل أيام، إلى صلاة موحدة يوم الجمعة المقبل في عموم العراق.