تعرض 4 للطعن في قطار في محطة طوكيو

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء عن الشرطة المحلية قولها إن أربعة أشخاص تعرضوا للطعن فيما يبدو في قطار أثناء توقفه بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.
ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء عن الشرطة المحلية قولها إن أربعة أشخاص تعرضوا للطعن فيما يبدو في قطار أثناء توقفه بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.