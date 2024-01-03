تعرض 4 للطعن في قطار في محطة طوكيو

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء عن الشرطة المحلية قولها إن أربعة أشخاص تعرضوا للطعن فيما يبدو في قطار أثناء توقفه بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.