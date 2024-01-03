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تعرض 4 للطعن في قطار في محطة طوكيو

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ابوظبي - سيف اليزيد -  نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء عن الشرطة المحلية قولها إن أربعة أشخاص تعرضوا للطعن فيما يبدو في قطار أثناء توقفه بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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