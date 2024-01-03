هل ترفع الحكومة الدعم عن الكهرباء نهائيا خلال 5 سنوات؟.. متحدث الوزراء يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رفع الأسعار يأتي بشكل جزئي ولا زالت الدولة تدعم المواطن خاصة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء هي 10 قروش فقط في الشرائح الثلاثة، وما زالت الدولة تدعم قطاع الكهرباء بمليارات الجنيهات.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الاربعاء أن رفع أسعار الكهرباء أدى إلى تخفيف الدعم من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، أي أن الدولة مستمرة في دعم المواطن.

وعن رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بعد خمس سنوات أوضح قائلا إن الدولة مستمرة في دعم المواطن في قطاع الكهرباء بشكل مستمر، ولن يتم رفع الدعم بشكل كامل بعد خمس سنوات، وتصريحات رئيس الوزراء في هذا الملف كان الهدف منها أنه سيتم خفض الدعم بصورة تدريجية خلال 5 سنوات حفاظا على المواطنين من محدودي الدخل، والدولة ما زالت متمسكة في دعم المواطنين، ويجب التعامل مع الضغوط الحالية للحفاظ على كفاءة مرافق الدولة وقدرة الدولة على تشغيل المرافق ورفع كفاءتها، وضمان الحد الأدنى من تغطية التكلفة الخاصة بها.

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