بمشاركة 40 دولة.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للقوة البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة، لبحث آليات التنسيق لإقامة فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري.

وقال اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة، إنه من المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 40 دولة، مشيرًا إلى أن مصر تستضيفها للمرة الثانية على التوالي.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته لإقامة هذه البطولة الدولية بشرم الشيخ، مؤكدًا أنه سيجري توفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذه البطولة، وتنظيمها على أعلى مستوى بشكل يليق باسم مصر، وضرورة الاستفادة منها للتسويق والترويج السياحي الأمثل لمدينة السلام.

حضر اللقاء اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وبعض أعضاء الاتحاد المصري للقوة.