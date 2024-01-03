لتهنئة بعيد الميلاد.. النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يزورون البابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أجرى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقد قدم النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

كما أعرب النائب العام عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري.