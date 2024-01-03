"بسبب الوضع الأمني المتقلب".. ألمانيا وكندا تطالبان رعاياها بمغادرة لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالبت كلا من وزارتي الخارجية الألمانية والكندية، اليوم الأربعاء، رعاياها بمغادرة لبنان وتقول إن الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية.

وتأتي الخطوة في أعقاب اغتيال القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري و2 من القادة العسكريين في كتائب القسام، مساء أمس الثلاثاء، بعدما تم استهدافه بطائرة مسيّرة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات، بعد اغتيال صالح العاروري.

ودعت كذلك في بيانها، إلى الرد على جريمة اغتيال العاروري بقوة من كل الساحات والجبهات، لافتة إلى أن اغتياله هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية وليس فقط على لبنان وفلسطين.