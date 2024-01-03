الحكومة تكشف دوافع تحريك أسعار الكهرباء والبنزين والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أجلت رفع الأسعار 3 مرات متتالية، ولكن العديد من الأرقام شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وعلى سبيل المثال ارتفع دعم الكهرباء إلى 90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والناتج عن استيراد الوقود لعمل محطات الكهرباء.

أضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن ارتفاع دعم رغيف الخبز، والذي كان 50 مليار جنيه في 2021، واليوم دعم رغيف الخبز وصل لـ 91 مليار جنيه، والدولة حرصت على تحمل العبء بدلا من المواطن محدود الدخل خلال السنوات الماضية، ورئيس الوزراء أشار إلى أن ترك الأمور وعدم مراعاة الأعباء، ومنها الملقاة على الدولة يمكن أن تحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقد تؤثر على كفاءة المرافق العامة للدولة.

وأكد أن تكلفة تذكرة النقل العام سواء المترو أو القطارات ظلمت لمدة 3 سنوات كما هي، وهو ما يلقي أعباء على القدرة التشغيلية وكفاءة الصيانة للمرافق العامة للدولة، ورئيس الوزراء أشار إلى أنه كان لابد من محاولة تغطية تكلفة التشغيل والصيانة وهذا سبب الزيادات الأخيرة، لافتا إلى أن الخط الأول للمترو تكلفة التذكرة لم تغط تكلفة الصيانة والتشغيل مما يؤدي إلى أن الدولة تدفع 30 مليار جنيه لأعمال صيانة الخط الأول للمترو، وبالتالي ترك الأمور على هذا النحو سيعيق الدولة عن أداء مهامها، وبالتالي كان الغرض من رفع الأسعار في 2024 أن تحاول الحصول على تكلفة التغطية والتشغيل، والدولة مازالت تدعم المواطن ولم تتخلى عنه.

وأوضح أن 35 مليار جنيه تقدمهم الدولة لدعم أنبوبة الغاز، و36 مليار جنيه في دعم السلع التموينية، والمواد البترولية الحديث عن 90 مليار جنيه دعم.

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