شكرا لقرائتكم خبر عن العملية الأكبر منذ بدء الحرب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت روسيا وأوكرانيا تبادلًا للأسرى مجددًا بعد توقف دام عدة شهور.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر وسائل التواصل اجتماعي اليوم الأربعاء: "وصل أسرانا إلى الوطن"، وأوضح أن الأسرى كانوا من الجنود والمدنيين.

العملية الأكبر

وصف زيلينسكي، منسقو العملية بأنها أكبرعملية لتبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022، وأضاف أنه تم الإفراج عن 230 رجلا وامرأة، من بينهم جنود، فيما أعلنت موسكو عودة 248 روسيا من الأسر لدى أوكرانيا.

وكانت آخر عملية لتبادل الأسرى تمت في يوليو، وتشير مصادر أوكرانية إلى وجود ما يربو على 4000 أوكراني مأسورلين لدى روسيا.