انت الان تتابع خبر اغتيال مسؤول محلي وثلاثة أعضاء في "حزب الله" جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدران أمنيان، باغتيال مسؤول محلي في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال المصدران بحسب وكالة "رويترز"، إن "مسؤولا محليا في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة استشهدوا في وقت متأخر اليوم الأربعاء في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان"، من دونذ كر المزيد من التفاصيل.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أول أمس الثلاثاء، وقوع انفجار عنيف، فيما أكدت حركة "حماس" اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام".