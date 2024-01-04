مسؤول أميركي: لا "رغبة واضحة" لدى حزب الله أو إسرائيل في الحرب

مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا ترى "رغبة واضحة" لدى حزب الله أو إسرائيل في خوض حرب مع الآخر.

وأشار المسؤول، الذي تحدث للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، إلى خطاب ألقاه امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في وقت سابق من اليوم حول اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" صالح العاروري أمس الثلاثاء في بيروت. وتابع المسؤول "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".

واستطرد قائلا "لكن التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان موجود لأن حزب الله يطلق النار من حين لآخر عبر الحدود على الإسرائيليين ومن الواضح أن الإسرائيليين يردون على إطلاق النيران".