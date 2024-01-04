طقس متقلب وممطر احياناً حتى فجر يوم السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلب وممطر احياناً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم السبت حيث يتحوّل تدريجيًا إلى مستقر.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و ١٩ درجة، طرابلس بين ٠٩ و ١٧ درجة، وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات احيانًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال النهار، تتكاثفا الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار غزيرة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال ٤٥ كلم/س شمالاً، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.