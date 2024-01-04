بعد تهديد حسن نصـ.ـر الله.. إسرائيل تغتـ.ـال قيادي في حزب الله جنوبي لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، مساء الأربعاء، بمقتل حسين يزبك، القيادي في صفوف حزب الله اللبناني، و2 آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة الناقورة جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدفاع المدني في جنوب لبنان، مساء الأربعاء، عن استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة الناقورة.

وطالبت كلا من وزارتي الخارجية الألمانية والكندية، الأربعاء، رعاياها بمغادرة لبنان وتقول إن الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية.

يأتي هذا في أعقاب اغتيال القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري و2 من القادة العسكريين في كتائب القسام، مساء الثلاثاء، بعدما تم استهدافه بطائرة مسيّرة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات، بعد اغتيال صالح العاروري.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان، إلى الرد على جريمة اغتيال العاروري بقوة من كل الساحات والجبهات، مشيرة إلى أن اغتياله هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية وليس فقط على لبنان وفلسطين.