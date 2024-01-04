الجيش الصيني أعلن القيام بدوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت قيادة العمليّات الجنوبيّة لجيش التّحرير الشّعبي الصيني، أنّها نشرت قوّات بحريّة وجوّيّة، للقيام بدوريّات روتينيّة" في بحر الصين الجنوبي من 3 إلى 4 كانون الثّاني، وذلك في أعقاب تصاعد التّوتّر بين الصين والفيليبين في الممرّ المائي المتنازع عليه.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنّ مجموعةً قتاليّةً بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون"، ستجري تدريبات لمدّة يومين مع القوّات البحريّة الفيليبينيّة، موضحةً أنّ "البحرية الأميركية تجري بانتظام مثل هذه التّدريبات، لتعزيز العلاقات مع الدّول الحليفة والشّريكة".
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