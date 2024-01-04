الجيش الصيني أعلن القيام بدوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت قيادة العمليّات الجنوبيّة لجيش التّحرير الشّعبي ​الصين​ي، أنّها نشرت قوّات بحريّة وجوّيّة، للقيام بدوريّات روتينيّة" في ​بحر الصين الجنوبي​ من 3 إلى 4 كانون الثّاني، وذلك في أعقاب تصاعد التّوتّر بين الصين و​الفيليبين​ في الممرّ المائي المتنازع عليه.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ​الولايات المتحدة الأميركية​ أنّ مجموعةً قتاليّةً بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون"، ستجري تدريبات لمدّة يومين مع القوّات البحريّة الفيليبينيّة، موضحةً أنّ "​البحرية الأميركية​ تجري بانتظام مثل هذه التّدريبات، لتعزيز العلاقات مع الدّول الحليفة والشّريكة".