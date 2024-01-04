شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط بالقرب من حديقة ايران، كما استهدفت غارة اخرى اطراف مدينة بنت جبيل.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي استهدف بلدة مارون الراس واطراف بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.