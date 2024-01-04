المرصد الاوروبي: لا يمكن للدولة اللبنانية أن تستمر على هذا المنوال من زيادة الضرائب من أجل تمويل نفسها

شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له على أنه "مع بداية السنة الجديدة التي ستتضمنها الكثير من الاستحقاقات في لبنان ، على القضاء اللبناني أن يتحرك في العديد من الملفات أبرزها ملف الاختلاس وتبييض الأموال المتهم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
ورأى المرصد أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال من زيادة للضرائب والرسوم من أجل تمويل نفسها، معتبرا أن الحل يكمن في استعادة الأموال المحولة من الخارج مع البدء بالاصلاحات ووضع خطة للنهوض وعندها فقط يبدأ لبنان باستعادة عافيته.
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