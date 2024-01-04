الفكرة إسـ ـرائيلية والتمويل أمريكي .. خطة إسـ ـرائيل لإستفزاز مصر عسكرياً

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "معاريف" الإسـ ـرائيلية، عن تفاصيل خطة إسـ ـرائيل المثيرة للجدل المتعلقة بالسيطرة على محور صلاح الدين "فيلاديفيا" ومعبر رفح البري بين مصر وقطاع غـ ـزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير لها تحت عنوان: "الأرض مصرية الفكرة إسـ ـرائيلية والتمويل أمريكي"، أن الحرب في غـ ـزة تتقدم بشكل مستمر، وقضية رفح التي تعتبر من أصعب القضايا السياسية التي يمكن حلها، تزداد أهمية بالنسبة لتقدم القوات.

وأضافت "معاريف" أنه فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، فإن أحد الحلول التي تطرح في الحوار بين إسـ ـرائيل والولايات المتحدة هي إمكانية إقامة حاجز ضد التهريب على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غـ ـزة على غرار الحاجز الذي أقيم على حدود قطاع غـ ـزة مع إسـ ـرائيل.

وبحسب الخطة، سيمول الأمريكيون بناء الحاجز الجديد، الذي سيركز على الأنفاق ويحاول التعامل مع "مدينة التهريب" التي تطورت على مر السنين في رفح، لافتة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح المصري.