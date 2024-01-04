باكستان تدين التفجيرات التي استهدفت المدنيين في محافظة كرمان بإيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت باكستان بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في مدينة كرمان الإيرانية، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن باكستان تعتبر الإرهاب يشكًل خطرًا وتهديدًا للسلام والأمن الإقليميين والعالميين، ويجب مواجهته من خلال التعاون الثنائي والإقليمي.

وأضافت، أن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع حكومة إيران وشعبها في ساعة الحزن هذه، وتقدم خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإيراني ولذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.