أوكرانيا: لا بديل عن التمويل الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا لا تدرس أي بديل للمساعدات العسكرية الأميركية المتوقفة ، وإنها واثقة من أن الكونجرس الأميركي سيقر تقديم هذه المساعدات.

وقال كوليبا لشبكة سي.إن.إن في مقابلة أمس الأربعاء "ليس لدينا خطة بديلة. نحن واثقون من الخطة الأولى".

وأضاف "أوكرانيا ستقاتل دائما بالموارد الممنوحة لها. وما يقدم لأوكرانيا ليس صدقة. إنه استثمار في حماية حلف شمال الأطلسي وفي حماية رخاء الشعب الأميركي".

وتعثر طلب الإدارة الأميركية بمبلغ 61 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا في الكونجرس الأميركي، حيث يقول الجمهوريون إنه يجب أن تقترن الموافقة على المساعدات بإقرار قيود أكثر صرامة على الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.