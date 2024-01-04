أمن الدولة في النبطية اوقفت مزور دولارات

أوقفت دورية من مديرية النبطية الإقليمية - مكتب مرجعيون وحاصبيا، المدعو (ح. ز.) في بلدة إبل السقي - قضاء مرجعيون، في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة لملاحقة المطلوبين الخطيرين في مختلف المناطق اللبنانية، بجرم ترويج عملة مزورة من فئة 100دولار أميركي، وضبطت بحوزته6000 دولار أميركي مزور.وتم سوقه الى مكتب مرجعيون، وتوقيفه بناء على إشارة القضاء المختص.

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