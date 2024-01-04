اخبار العالم

السجن المؤبد بحق تجار مخدرات في الأنبار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر السجن المؤبد بحق تجار مخدرات في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضبط بحوزة المدانين مليوني وسبعمائة الف حبة من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد المتاجرة بها".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا