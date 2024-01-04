السجن المؤبد بحق تجار مخدرات في الأنبار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضبط بحوزة المدانين مليوني وسبعمائة الف حبة من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد المتاجرة بها".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".

